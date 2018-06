AKTIEN IM FOKUS: Vermeidung von Neuwahlen stützt Banken und Versicherer

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Regierungsbildung in Italien und die daraus folgende Vermeidung von Neuwahlen hat am Freitag an Europas Börsen vor allem im Finanzsektor für Erleichterung gesorgt.



Der europäische Bankensektor gewann 1,94 Prozent und der Versicherungssektor 1,47 Prozent. Der italienische Bankensektor stieg sogar um mehr als 5 Prozent. Im Leitindex FTSE MIB waren die sechs größten Kursgewinner Bankenaktien.

Mit Neuwahlen wäre vermutlich eine Verschärfung antieuropäischer Positionen einher gegangen, schrieb Analyst Giovanni Montalti von UBS in einem Kommentar. Dieses Szenario sei vermieden worden. Zudem habe sich Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella mit seinem Vorgehen bei der Besetzung wichtiger Kabinettsposten als "Anker Italiens in Europa" erwiesen.

Auch am deutschen Markt lagen mit der Deutschen Bank und der Commerzbank die beiden Bankenaktien im Dax vorn. Auch Munich Re und Allianz stiegen überdurchschnittlich stark./bek/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------