AKTIEN IM FOKUS: Unsicherheit im Handelsstreit drückt auf Luxusgüter-Aktien

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die am Aktienmarkt wieder hochkochenden Sorgen um den US-chinesischen Handelsstreit haben am Mittwoch einmal mehr ihre Spuren bei Luxusgüteraktien hinterlassen.



Kering gehörten mit minus 2,65 Prozent zu den schwächsten Werten und LVMH immerhin mit 1,1 Prozent zu den Verlierern im EuroStoxx. In Zürich ging es für Richemont um 1,5 Prozent bergab und für Swatch um 2,5 Prozent.

Immer wieder gehören die Branchenwerte zu den vom Handelsstreit bewegten Aktien, weil China ein besonders wichtiger Absatzmarkt für die Luxusprodukte geworden ist. An den Börsen kam es am Mittwoch insgesamt zu Gewinnmitnahmen, weil die Hängepartie bei den Gesprächen unter den Anlegern wieder stärker für Unsicherheit sorgte. US-Präsident Donald Trump hatte sich im Rahmen eines Staatsbesuchs in Japan nicht gerade optimistisch geäußert. China droht mit einer Verknappung der Seltenen Erden./tih/jha/

