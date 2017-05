AKTIEN IM FOKUS: Uniper schießen auf Rekordhoch - Kreise: Interesse von Fortum

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper SE":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Neu geschürte Übernahmefantasien haben den Uniper-Aktien am Mittwoch bei 18,300 Euro ein Rekordhoch beschert.



Zuletzt gewannen die Titel des Kraftwerksbetreibers noch 4,02 Prozent auf 17,350 Euro.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, will der finnische Energiekonzern Fortum zunächst den 47-Prozent-Anteil seines deutschen Konkurrenten Eon übernehmen. Geplant sei dann aber die vollständige Übernahme des an der Börse gut 6 Milliarden Euro schweren Energieunternehmens. Eon-Titel rückten nach einem kurzzeitigen Sprung auf den höchsten Stand seit September bei 7,887 Euro um 3,28 Prozent auf 7,819 Euro vor.

Das Interesse der Finnen an einer Komplettübernahme sei positiv für Eon, sagte Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel. Nachdem der heimische Rivale RWE auch immer wieder als Interessent genannt worden sei, "kommt nun eine weitere Adresse hinzu". Dies könnte den Verkaufspreis in die Höhe treiben. Eon hatte vergangenes Jahr das konventionelle Kraftwerks-Geschäft in Uniper ausgelagert und an die Börse gebracht. Seine Minderheitsbeteiligung will Eon von 2018 an verkaufen. Mit dem Geld wollen sich die Essener weiter entschulden./gl/he

