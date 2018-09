AKTIEN IM FOKUS: Umstufungen bewegen Pharmawerte - Novartis sehr fest

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

ZÜRICH/PARIS (dpa-AFX Broker) - Analysten-Kommentare haben am Montag bei einigen europäischen Pharmawerten zu kräftigen Kursausschlägen geführt.



Die Novartis -Aktien gewannen in Zürich an der Spitze im SMI Index 1,7 Prozent, nachdem die US-Bank Merrill Lynch sie auf "Buy" hochgestuft hatte.

Neue Produkte sollten bei Novartis zum Gewinnwachstum beitragen, schrieben die Analysten in ihrer Studie. Zudem gehen sie davon aus, dass die Abspaltung der Augensparte Alcon ein positiver Impulsgeber für die Aktien sein dürfte.

Für die Papiere von Sanofi ging es in Paris um 0,8 Prozent hoch, ebenfalls nach einer Kaufempfehlung von Merrill Lynch. Roche verloren dagegen in Zürich als zweitschwächster Wert 0,4 Prozent. Hier hatte die Bank den Daumen auf "Neutral" gesenkt./ajx/jha/

