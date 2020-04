AKTIEN IM FOKUS: US-Vorgaben belasten Fluggesellschaften und Zulieferer

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Lufthansa , des Herstellers Airbus und des Zulieferers MTU Aero Engines haben am Dienstag die anfänglichen Kursgewinne nicht gehalten und sind ins ;inus gedreht.



Börsianer verwiesen zur Begründung auf schwache bis sehr schwache Vorgaben von der Wall Street am Montag. Dort hatten Delta Air Lines 4,7 Prozent verloren und American Airlines 8,2 Prozent. Boeing verloren 3 Prozent.

MTU Aero Engines zählten auf der Handelsplattform Tradegate zu den wenigen Dax -Verlierern mit minus 0,4 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss am Donnerstag. Airbus gaben um 1,4 Prozent nach. Lufthansa lagen zwar leicht im Plus, blieben jedoch hinter dem festen Gesamtmarkt zurück. Auf der Handelsplattform Xetra konnte am Vormittag wegen einer technischen Störung nicht zuletzt gehandelt werden.

Fluggesellschaften dürften angesichts des Ausmaßes der Krise der Branche Leasing-Verträge verlängern oder gar kostenpflichtig vorzeitig auflösen, schrieb Analystin Celine Fornaro von der Bank UBS. Die Wartung und Ausbesserung von Maschinen dürften sie so weit wie möglich zurückfahren. Innerhalb der Flotten würden Triebwerke und andere Komponenten ausgetauscht./bek/mis