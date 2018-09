AKTIEN IM FOKUS: US-Technologiewerte stehen weiter unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Technologiewerte sind am Donnerstag an der Wall Street weiter unter Druck geraten.



Seit Dienstag hat der Nasdaq 100 inzwischen den dritten Tag in Folge nachgegeben. Besonders hoch waren die Kursverluste von Halbleiteraktien wie KLA Tencor, Micron Technology, LAM Research und Applied Materials , die zwischen 4,3 und fast 10 Prozent einbüßten. Der Branchenindex Philadelphia Semiconductor Index (SOX) verlor 2,4 Prozent.

Aber auch andere Branchengrößen wie Facebook , Amazon , Alphabet und Apple gaben stärker nach. "Der Technologiesektor ist zuletzt verstärkt unter Beobachtung geraten", sagte Chris Hussey von Goldman Sachs. Er verwies auf die Anhörungen von Facebbook und Twitter vor dem US-Kongress.

Erschwerend hinzu kämen neue europäische Initiativen für den Schutz privater Daten, sagte der Analyst. Allerdings sei der S&P 500 Technologiesektor seit Jahresbeginn auch der am zweitstärksten gestiegene Sektor. Die jüngsten Kursverluste seien daher wohl auch als Gegenbewegung auf eine "überbordende Kursrally" zu werten./bek/jha/

