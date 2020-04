AKTIEN-IM FOKUS: US-Tech-Highflyer auf dem Vormarsch - Amazon auf Rekord-Kurs

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die als Profiteure der Corona-Krise gehandelten Aktien einiger bedeutender Tech-Werte aus den USA haben ihre jüngste Rally am Montag gegen den schwachen Markt fortgesetzt.



An der Nasdaq gehörten Amazon und Netflix im Auswahlindex Nasdaq 100 zu den Spitzenreitern. Netflix stiegen um 5,5 Prozent, der Streaming-Anbieter gilt unter Anlegern in den Krisenzeiten als begünstigt von den weltweiten Bewegungseinschränkungen.

Amazon kletterten um 4,75 Prozent in Richtung ihres bisherigen Rekordhochs von knapp 2186 Dollar, zu dem nach der jüngsten Kurserholung derzeit noch 44 Dollar fehlen. Der Online-Händler steht bei Anlegern wieder hoch im Kurs: Während der Einzelhandel in vielen Ländern seine stationären Läden schließen musste, verzeichnet Amazon mit seinen Lieferdiensten großen Andrang. Um diesen zu bewältigen, will der weltgrößte Online-Händler laut einem Blogeintrag vom Montag weitere 75 000 Mitarbeiter anheuern.

Noch stärker war die Rally nur noch bei Tesla , die sich mit einem Kurssprung um fast zehn Prozent im Nasdaq 100 gar an die Spitze setzten, während gestandene Autobauer wie Ford und General Motors wegen Virussorgen mehr als fünf Prozent verloren. Die Tesla-Papiere steuern auf den sechsten Gewinntag in Folge zu. Wieder aufwärts geht es hier, seitdem der Elektroauto-Spezialist vor einigen Tagen überraschend hohe Auslieferungszahlen für das erste Quartal vermeldet hatte./tih/he

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------