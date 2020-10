AKTIEN IM FOKUS: UPS und Fedex legen dank Deutscher Post deutlich zu

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

NEW YORK (dpa-AFX) - Optimismus unter den Paketlieferdiensten: Eine Anhebung der Ergebnisprognose durch die Deutsche Post erfreute am Mittwoch nicht nur die Anleger des deutschen Logistikers.



Auch am US-Aktienmarkt gewannen die Papiere von amerikanischen Branchengrößen deutlich.

So stiegen United Parcel Service (UPS) auf ein weiteres Rekordhoch und setzten damit ihre fulminante Kursrally seit März mit noch mehr Tempo fort. Seit ihrem Corona-Tief haben sie sich mehr als verdoppelt. Zuletzt gewannen sie mehr als zweieinhalb Prozent.

Ähnlich fest präsentierten sich Fedex mit plus dreieinhalb Prozent. Sie haben sich seit ihrem Corona-Tief inzwischen sogar verdreifacht. Ihr Rekordhoch aus dem Januar 2018 haben sie noch nicht erreicht, sie kratzen aber daran.

Logistiker mit Paketgeschäft gelten als Gewinner der Corona-Krise. Der Online-Handel boomt, Mit der Pandemie hat sich dieser Trend beschleunigt./ajx/he