AKTIEN IM FOKUS: UBS-Kaufvotum für Orsted hilft anderen Wind-Aktien nach oben

FRANKFURT/KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Aktien aus der Windkraftbranche haben am Mittwoch spürbar angezogen.



Eine Hochstufung der Papiere des dänischen Orsted-Konzerns durch die UBS half der gesamten Branche. Orsted selbst gewannen eineinhalb Prozent, die Titel des dänischen Rivalen Vestas mehr als zwei Prozent.

Am deutschen Markt stiegen Encavis auf ein Hoch seit Ende April und eroberten mit einem Plus von fast fünf Prozent die Spitze im MDax . Nordex waren dort mit plus 1,8 Prozent ebenfalls unter den Favoriten. In Madrid zogen Siemens Gamesa um mehr als zweieinhalb Prozent an.

Windenergie-Aktien bekamen nach dem Wahlsieg von Joe Biden deutlichen Auftrieb. Biden steht für eine klimafreundliche Politik, ganz im Gegensatz zu seinem Vorgänger Donald Trump. Nach dem Kurszuwachs tun sich die Papiere der Branche in diesem Jahr bislang schwer. Es ging teils kräftig bergab. Jüngst aber stabilisierten sich die Kurse./ajx/jha/