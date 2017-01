AKTIEN IM FOKUS: Trump belastet Gesundheitsbranche auch in Europa

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien aus der Pharma- und Gesundheitsbranche sind am Donnerstag auch in Europa unter Druck geraten.



Nach der Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Donald Trump hatte es tags zuvor bereits ihre US-Kollegen erwischt. Am Morgen folgten dann die Branchenvertreter in Asien abwärts.

Trump erweckte mit seiner Skepsis den großen Unternehmen gegenüber den Eindruck, dass er - wie von den Demokraten im Wahlkampf gefordert - die Medikamentenpreise deckeln könnte. Die Anleger hatten bis dato eigentlich mit dem Gegenteil gerechnet.

Im Dax gehörten Merck und Fresenius mit über 1 Prozent Abschlag zu den schwächsten Werten. Im MDax verloren Stada rund 1,5 Prozent. Auch für die Biotech-Werte ging es abwärts. Im Rest von Europa verloren Novo Nordisk und Shire besonders deutlich./ag/fbr

