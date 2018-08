AKTIEN IM FOKUS/Touristik-Aktien fallen inmitten von Türkei-Krise

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

LONDON (dpa-AFX Broker) - Aus Angst vor der Türkei-Krise haben sich Anleger am Montag verstärkt auch aus Aktien der Touristikbranche zurückgezogen.



Aktien von Anbietern mit Türkei-Geschäft gaben am Morgen deutlich nach. Tui-Papiere büßten in London rund dreieinhalb Prozent ein, die Aktien des Konkurrenten Thomas Cook verloren eineinhalb Prozent. Die Aktien des Billigfliegers Easyjet , der mehrere Flughäfen in der Türkei ansteuert, gaben ebenfalls um mehr als ein Prozent nach.

Zwar sei der massive Wertverfall der türkischen Lira prinzipiell gut für Touristen, sagte Marktbeobachter Neil Wilson von Markets.com, doch die Angst vor einem wirtschaftlichen Kollaps in der Türkei überwiege. Die Sorgen um die türkische Währung hätten den Risikoappetit der Anleger in Europa kräftig gedämpft, erklärte er weiter. Denn sollte es zu größeren Verwerfungen auch in anderen Schwellenländern kommen, würde dies zu Lasten des weltweiten Wachstums gehen. Und hiervon sei vor allem Europa betroffen, so Wilson./tav/fba

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------