AKTIEN IM FOKUS: Thyssenkrupp und Klöckner & Co ziehen wieder an

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Thyssenkrupp und Klöckner & Co haben am Montag wieder zugelegt, nachdem am Freitag anfängliche Kursgewinne im Laufe des Tages abgeschmolzen waren.



Mit plus 3 Prozent lagen die Papiere des Stahl- und Industriekonzerns an der Dax-Spitze und die Anteile des Stahlhändlers gehörten mit einem Aufschlag von 3,5 Prozent zu den Besten im SDax .

Am Freitag hatte ein "Handelsblatt"-Bericht der Fantasie für eine Deutsche Stahl AG neue Nahrung gegeben. Thyssenkrupp führe mit Klöco bereits konkrete Gespräche über eine Übernahme, hatte es geheißen. Gerade mit Blick auf das niedrige Kursniveau von Klöco überrasche dies nicht, kommentierte Commerzbank-Experte Ingo Schachel. Klöco-Papiere hatten im Vormonat mit 4,192 Euro so wenig gekostet wie noch nie. Strategisch passten beide gut zusammen, und Größenvorteile seien im Metallhandel sehr wichtig, so der Experte./ag/fba

