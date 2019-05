AKTIEN IM FOKUS: Telekom, T-Mobile US und Sprint stark - Grünes Licht für Merger

Weitere Suchergebnisse zu "T-Mobile US":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien der Deutschen Telekom sind am Montagnachmittag mit plus 1,2 Prozent auf ihr Tageshoch geklettert.



Im vorbörslichen US-Handel sprangen die Papiere der Tochter T-Mobile US um 5 Prozent und Sprint gar um 25 Prozent an. Die US-Kommunikationsbehörde FCC will die Genehmigung für einen Zusammenschluss zwischen T-Mobile US und Sprint empfehlen. Zuvor hatten Nachrichtengenturen bereits berichtet, dass beide Unternehmen zu Zugeständnissen zur Rettung ihres Mergers bereit seien.

Ein Zusammengehen von T-Mobile US und Sprint war in den vergangenen Jahren bereits mehrfach an Wettbewerbsbedenken gescheitert. Vor gut einem Jahr hatte sich die Telekom nach langem Ringen mit dem Sprint-Haupteigner Softbank auf die Modalitäten eines Zusammengehens geeinigt.

Mit der Fusion wollen die beiden kleineren Anbieter am US-Mobilfunkmarkt früheren Angaben zufolge jährlich über 6 Milliarden Dollar an Kosten sparen. Mit dann rund 130 Millionen Mobilfunkkunden wollen sie sich zu einem mächtigen Gegenspieler für die beiden Platzhirsche Verizon und AT&T mausern./ag/jha/

