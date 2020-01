AKTIEN IM FOKUS: Techwerte weiter auf den Verkaufszetteln

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Für die bereits am Vortag schwachen Technologiewerte ist es am Dienstag im Zuge negativ aufgenommener SAP-Zahlen weiter nach unten gegangen.



Der europäische Sektor war mit minus 1,1 Prozent der schwächste der Stoxx-600-Übersicht. In New York hatte es zum Wochenauftakt ebenfalls hohe Verluste an der Nasdaq gegeben.

Der Software-Konzern SAP enttäuschte mit seinem Cloud-Geschäft die Marktteilnehmer. Nach einem unlängst erreichten Rekordhoch nahmen Anleger nun weitere Gewinne mit. Die im Dax stark gewichteten Anteile von Europas größtem Softwarehersteller verloren 2,8 Prozent, bremsten damit den deutschen Leitindex aus und belasteten den gesamten Tech-Sektor.

Auch Infineon verbuchten weitere Verluste und waren mit minus 2,4 Prozent hinter SAP der zweitschwächste Dax-Wert. Bei einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus könnte die Halbleiterbranche im Falle einer wirtschaftlichen Abschwächung besonders leiden.

Einzig Wirecard scherten am Dienstag aus und nahmen ihre jüngste Rally nach ihrer Vortagespause wieder auf. Am Dienstagmittag gewannen sie an der Dax-Spitze 2,4 Prozent.

Am Abend nach US-Börsenschluss könnte es mit den Geschäftszahlen des iPhone-Konzerns Apple neue Impulse für den Tech-Sektor geben./ajx/jha/

