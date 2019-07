AKTIEN IM FOKUS: Talanx und Hannover Rück eilen weiter von Hoch zu Hoch

Weitere Suchergebnisse zu "Talanx":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Talanx-Papiere haben am Dienstag mit 39,32 Euro einen Höchststand erreicht.



Im bisherigen Jahresverlauf gewannen die Anteilsscheine des Versicherungskonzerns inzwischen wie an der Schnur gezogen fast 32 Prozent. Auch die Anteilsscheine der Tochter Hannover Rück kosteten mit 145,20 Euro soviel wie noch nie. Ihre Jahresbilanz beträgt plus 23 Prozent./mis