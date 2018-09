AKTIEN IM FOKUS: Stark gefallene Aktien liegen in Erholung vorn

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - In einem stabilen Marktumfeld sind zur Wochenmitte vor allem zuletzt stark gefallene Aktien gefragt gewesen.



So zählten im Dax die Papiere der Lufthansa und von Covestro zählten zu den größten Gewinnern. Sie legten um 1,5 beziehungsweise 1,6 Prozent zu. Seit Jahresbeginn waren Lufthansa um fast 30 Prozent und Covestro um 20 Prozent gefallen.

Angesichts der deutlich niedrigeren Bewertung der Papiere würden diese für Anleger wieder attraktiver, sagte ein Beobachter. Im MDax lagen Osram an der Spitze mit einem Plus von 2,6 Prozent, nachdem sie in diesem Jahr um rund die Hälfte eingebrochen waren. Aktien von Wacker Chemie stiegen um 2 Prozent nach einem Minus von knapp 30 Prozent seit Jahresbeginn. Salzgitter erholten sich nach einem Minus von mehr als 20 Prozent in diesem Jahr ebenfalls um 2 Prozent./bek/jha/

