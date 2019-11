AKTIEN IM FOKUS: Stahlwerte profitieren von US-Steel-Zahlen und Daten aus China

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

FRANKFURT/PARIS/WIEN (dpa-AFX Broker) - Stahlaktien haben am Freitag Kursgewinne verzeichnet.



Händlern zufolge profitierten sie davon, dass überraschend gute Quartalszahlen des Stahlunternehmens US Steel sowie der starke chinesische Caixin-Einkaufsmanagerindex für die Industrie die Stimmung für die gesamte Branche aufgehellt hätten.

Im MDax für mittelgroße Werte waren die Titel des Industrie- und Stahlkonzerns Thyssenkrupp mit einem Plus von fast zweieinhalb Prozent gefragt. Für die Anteilsscheine des Stahlhändlers Klöckner & Co ging es im Nebenwerte-Index SDax um über anderthalb Prozent hoch, wogegen es bei Salzgitter nur für ein Plus von rund 0,8 Prozent reichte. Gefragt waren auch die Aktien der europäischen Branchenvertreter ArcelorMittal , Vallourec und Voestalpine .

US Steel hatte am Donnerstag nach dem Handelsschluss an der Wall Street mit seinem Quartalsbericht positiv überrascht. Daraufhin hatten die Aktien nachbörslich deutlich zugelegt./gl

