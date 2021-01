AKTIEN IM FOKUS: Stahlwerte im Aufwind mit Stahlpreis-Entwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX Broker) - Die Aktien aus dem Stahlsektor waren am Dienstag bei Anlegern allgemein begehrt.



Während sich Analysten und Börsianer weiter optimistisch zur Entwicklung der Stahlpreise äußerten, zogen die Papiere von Thyssenkrupp , Salzgitter und dem Stahlhändler Klöckner & Co zwischen 1,5 und 3,4 Prozent an. International gesehen gewannen die Papiere von ArcelorMittal immerhin 1,3 Prozent.

Händler verwiesen positiv auf Aussagen von Thyssenkrupp im Rahmen einer Investorenkonferenz, wonach die Stahlsparte in diesem Jahr wegen einer ungebrochen positiven Entwicklung der Stahlpreise in Europa operativ wieder profitabel werden könnte. Bastian Synagowitz von der Deutschen Bank kommentierte, die am Stahlmarkt erzielbaren Margen stünden nahe an einem Mehrjahreshoch. Er bezweifelt zwar die Nachhaltigkeit, glaubt aber 2021 an eine starke Erholung in der Branche./tih/fba

