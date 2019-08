AKTIEN IM FOKUS: Stahl- und Industriewerte schwach - Konjunktursorgen

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Stahl- und Industriewerte am deutschen Aktienmarkt haben am Montag unter der sich eintrübenden Konjunktur gelitten.



Thyssenkrupp waren mit einem Abschlag von zeitweise gut 3 Prozent das Schlusslicht im Dax und kosteten mit etwas unter 10 Euro so wenig wie zuletzt im Jahr 2003. Den Essenern droht der Abstieg aus dem deutschen Leitindex, das verstärkte jüngst den Abwärtsdruck.

Im SDax schlugen sich die Anteile von Salzgitter nach Zahlen und einer insgesamt etwas vorsichtigeren Prognose zunächst wacker, rutschten zuletzt aber mit mehr als 3 Prozent ebenfalls deutlich ins Minus und setzten damit ihren Abwärtstrend fort. JPMorgan-Analyst Luke Nelson bemängelte vor allem den schwachen Barmittelfluss des Stahlkonzerns und beließ sein Votum auf "Underweight".

Klöckner & Co verloren mit rund 4 Prozent ebenfalls deutlich./ajx/mis