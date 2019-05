AKTIEN IM FOKUS: Sprint und T-Mobile US steigen - Zuversicht für Fusion

Weitere Suchergebnisse zu "T-Mobile US":

(Wiederholung aus technischen Gründen)

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Der wieder steigende Glaube an eine behördliche Zustimmung zur geplanten Fusion von Sprint und T-Mobile US hat die beiden Aktien am Donnerstag vorbörslich angetrieben.



Erstere rückten zuletzt um 3,5 Prozent vor, letztere um 0,8 Prozent.

Für Zuversicht sorgte die Aussage eines Reporters des TV-Sender CNBC, wonach der Chef des Justizministeriums (DOJ) Kreisen zufolge zwar noch keine Entscheidung getroffen habe, aber nach wie vor offen sei für den Zusammenschluss. Am Montag hatte es noch geheißen, die Kartellbehörde tendiere - anders als die Regulierungsbehörde FCC - dazu, den Deal trotz Zugeständnissen abzulehnen.

Grundsätzlich könnte die - politisch besetzte - Führung des Justizministeriums dem Deal ohnehin eher gewogen sein, erklärte ein Händler. Widerstand habe sich bisher eher auf Fachebene breit gemacht. Daher sei noch nichts entschieden./tih/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------