AKTIEN IM FOKUS: Sportwettenanbieter ziehen an nach US-Gerichtsentscheid

LONDON/FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine Legalisierung von Sportwetten in den USA hat am Montag die Aktien einschlägiger europäischer Branchenunternehmen beflügelt. Vor allem ging es für die Aktien der Wettanbieter William Hill und Paddy Power Betfair in London steil um 10 beziehungsweise 16 Prozent bergauf.



Von der positiven Branchenstimmung mitgetragen wurde auch das in Düsseldorf ansässige Unternehmen Bet-at-home , dessen im SDax notierte Papiere um mehr als 3 Prozent stiegen.

Der Supreme Court als höchstes US-Gericht hatte das Verbot von Sportwetten in den USA aufgehoben und damit den Weg für eigene Gesetze in den Bundesstaaten frei gemacht. Derzeit sind Sportwetten in den USA flächendeckend nicht legal möglich. Vor allem der US-Bundesstaat New Jersey - bekannt für das Spielerparadies Atlantic City - hatte seit langer Zeit versucht, solche Angebote zu legalisieren.