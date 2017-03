AKTIEN IM FOKUS: Spekulationen über Innogy-Verkauf treiben RWE und Innogy an

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts der Übernahmefantasie für die RWE-Ökostromtochter Innogy haben beide Aktien am Dienstag bei den Anlegern ganz oben auf den Kaufzetteln gestanden.



Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen über ein Interesse des französischen Strom- und Gaskonzerns Engie an Innogy berichtet. RWE überzeugte zudem mit Geschäftszahlen.

Wenngleich Engie wohl noch keinen konkreten Schritt beschlossen habe, sei einer Offerte durchaus denkbar, sagte ein Händler. Französische Versorger hätten schon lange Interesse an der deutschen Konkurrenz, bisher aber Probleme durch die Aktionärsstrukturen mit teilweise kommunalen Beteiligung gehabt. RWE stellte indes klar, die Mehrheit an Innogy behalten zu wollen.

Ungeachtet dessen schnellten die Innogy-Aktien am Vormittag bis auf 35,48 Euro nach oben. Mehr hatten sie zuletzt Anfang November gekostet. Am späten Vormittag notierten sie als Favorit im Index der mittelgroßen Werte MDax 4,05 Prozent im Plus bei 34,78 Euro. Noch zum Wochenstart war der Kurs nach mit Ernüchterung aufgenommenen Geschäftszahlen sowie -ausblick im Verlauf noch deutlich unter die Räder gekommen, bevor er sich berappelte. Zwischen dem Vortagestief und dem Hoch vom Dienstag liegen rund 10 Prozent.

INNOGY NACH WIE VOR UNTER AUSGABEPREIS

Nach dem Kurssprung vom Dienstag haben die Innogy-Aktien ihre Verluste seit dem Börsengang weitgehend wettgemacht. RWE hatte die Papiere im vergangenen Herbst zu je 36 Euro platziert. Nach anfänglichen Gewinnen ging es dann im November bis auf fast 30 Euro nach unten.

Trotz der jüngsten Kurserholung hinken die Anteilsscheine aber weiterhin der ehemaligen Kraftwerksparte des RWE-Konkurrenten Eon , Uniper , hinterher. Uniper war im September an die Börse gegangen. Im Sog der guten Branchenstimmung erklimmen sie nun eine Bestmarke bei 14,54 Euro - ein Plus von 45 Prozent im Vergleich zu ersten Xetra-Kurs im vergangenen Jahr.

ANALYST: ANGEBOT VON ENGIE WÄRE UNLOGISCH

Zu große Hoffnung auf eine Übernahme durch Engie sollten sich die Anleger laut dem Analysten Adam Dickens von der britischen Bank HSBC allerdings nicht machen. Es gebe mehrere Gründe, die dagegen sprächen, erklärte er. So drohe eine Minderung des Einflusses des französischen Staates als Großaktionär, sollte Engie für eine Übernahme das Kapital erhöhen. Andernfalls würde sich die Schuldenlage deutlich verschlechtern. Zudem passe Innogy nicht wirklich gut zu den Wachstumsambitionen der Franzosen, bei denen Energieeffizienz sowie Solarstrom eine große Rolle spielten. Nicht zu vergessen, dass RWE die Mehrheit an Innogy behalten wolle. Aktuell gehören RWE noch knapp 77 Prozent.

Neben den Spekulationen über frisches Geld aus einem möglichen Innogy-Verkauf kamen bei den RWE-Aktionären am Dienstag auch die Geschäftszahlen für 2016 sowie der Ausblick auf das neue Jahr gut an. Der Dax -Konzern habe 2016 unter dem Strich sowie bei der Nettoverschuldung deutlich besser abgeschnitten als gedacht, schrieb Analyst Sam Arie von der schweizerischen Bank UBS . Besonders positiv hob er - ebenso wie Analyst John Musk von der Investmentbank RBC Capital - den Ausblick für das laufende Jahr hervor. Die durchschnittlichen Marktschätzungen müssten nun deutlich steigen, schrieb Musk in einer Studie.

RWE SETZEN KURSRALLY FORT

Die Erholung der Anteilscheine von RWE gewann denn auch deutlich an Schwung. Sie schnellten als Favorit im Dax um 8,63 Prozent auf 14,91 Euro nach oben. In der Spitze kosteten sie 14,98 Euro - so viel wie zuletzt Anfang Oktober. Seit dem Zwischentief Mitte Dezember haben sie nun schon um mehr als ein Drittel an Wert gewonnen./mis/ag/stb