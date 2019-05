AKTIEN IM FOKUS: Spekulation um Dividende von Vodafone belastet Telekomsektor

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Spekulation um eine drohende Dividendenkürzung von Vodafone hat am Montag den europäischen Telekomsektor belastet.



In London büßten Vodafone-Aktien 4,5 Prozent ein. Die "Sunday Times" berichtete am Vortag, Vodafone könne mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Dienstag die Dividende zusammenstreichen wegen hoher Kosten für die 5G-Frequenzauktion in Deutschland. Eine Quelle nannte das Blatt nicht.

Der Bericht ließ auch die Aktien der Deutschen Telekom, von 1&1 Drillisch , United Internet und Telefonica Deutschland um 2,2 bis 4,4 Prozent nachgeben. Der europäische Telekomsektor lag mit minus 2,2 Prozent am Ende des Sektortableaus.

Eine Dividendenkürzung würde bedeuten, dass der britische Mobilfunkkonzern den Schuldenabbau priorisiert, schrieb Analyst Usman Ghazi von der Berenberg Bank mit Bezug auf den Pressebericht. Damit könnten die Briten versuchen, den Blick der Investoren wieder stärker auf die fundamentale Lage des Telekomriesen zu lenken. Denn die Investoren hätten sich mit Blick auf die Dividende zuletzt eher um "sichere Häfen" wie die Deutsche Telekom geschart./bek/jha/

