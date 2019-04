AKTIEN IM FOKUS: Solarwerte im Blick - 'NYT': Tesla will Solar-Preise senken

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Ein Pressebericht über geplante deutliche Preissenkungen für Solarpanele durch Tesla hat am Dienstag einige Solarwerte bewegt.



Laut der "New York Times" (NYT) will Tesla, das 2018 den Platz als ein führender Anbieter von Dach-Solaranlagen verloren habe, noch an diesem Dienstag deutliche Preissenkungen für Solarpanele ankündigen.

Diese sollen dann bis zu 38 Prozent unter dem US-Durchschnittspreis für solche Ausrüstung liegen, schreibt die Zeitung weiter. Das eher für die Elektroautos bekannte Tesla, ist auch im Geschäft mit Ausrüstung für die Solarstrom, mit hartem Wettbewerb konfrontiert und will nun offenbar an der Kostenschraube drehen.

Tesla-Aktien notierten in Frankfurt zuletzt knapp 1 Prozent im Plus. Die Aktien des US-Solarmodulherstellers First Solar fielen in Frankfurt um 0,61 Prozent.

Besonders deutlich ging es hierzulande für die Aktien von Wacker Chemie nach unten. Sie fielen um 2,29 Prozent. Wacker produziert unter anderem Polysilizium, einen Grundstoff für Solaranlagen und hat hier bereits jetzt mit starkem Preisdruck zu kämpfen./mis/zb

