AKTIEN IM FOKUS: Solarbranche stark - Berichte über höhere Obergrenze in China

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien der Solarbranche haben zum Wochenbeginn kräftig zugelegt.



So stiegen Wacker Chemie um gut 6 Prozent und SMA Solar um 2,6 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen zur Begründung für die Kursgewinne auf chinesische Medienberichte, denen zufolge China die Obergrenze für installierte Solaranlagen deutlich erhöhen könnte.

"Das könnte Teil der von China angekündigten stärkeren Marktöffnung sein", sagte ein Händler zu den Medienberichten. An den chinesischen Börsen hatten diese Berichte Solaraktien teils prozentual zweistellig zulegen lassen. So schnellten beispielsweise die Papiere von GCL Poly Energy in Hongkong um gut 20 Prozent nach oben./bek/jha/

