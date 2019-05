AKTIEN IM FOKUS: Bei Software-Aktien nehmen Anleger Gewinne mit

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Anleger haben am Donnerstag bei zuletzt gut gelaufenen Aktien der Software- und IT-Branche Kursgewinne eingestrichen.



Händler verwiesen in diesem Zusammenhang auch auf die Kursschwäche an der US-Technologiebörse Nasdaq am Vortag. Dort hatten Branchenwerte wie Microsoft , American Data Processing, Paychex, Workday und Adobe überdurchschnittlich nachgegeben.

Aktien von SAP büßten 1,3 Prozent ein, nachdem sie in der vergangenen Woche auf ein Rekordhoch gestiegen waren. Im MDax verloren Papiere des Bausoftware-Entwicklers Nemetschek 3,5 Prozent, sie hatten am Dienstag ein historisches Hoch erreicht. RIB Software fielen um 5 Prozent nach einem Anstieg um fast 50 Prozent seit Jahresbeginn./bek/mis