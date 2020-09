AKTIEN IM FOKUS: Social-Media-Papiere gefragt - Barclays: Werbe-Erholung hält an

Weitere Suchergebnisse zu "Snap":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Social-Media-Konzernen haben sich am Dienstag in New York gegen das auch bei Technologiewerten schwächer tendierende Umfeld gestemmt.



Facebook , Snap , Twitter und Pinterest rückten um 0,4 bis 1,0 Prozent vor, während der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 leicht im Minus notierte.

Analyst Ross Sandler von Barclays Research rechnet in einer aktuellen Studie zum Sektor damit, dass sich die Erholung der digitalen Werbeerlöse im dritten Quartal fortsetzt. Er erwartet vor allem wegen wieder anlaufender sportlicher Wettbewerbe, dass die digitale Markenwerbung an Bedeutung gewinnt und blickt konstruktiv auf Aktien, die davon profitieren könnten. Er glaubt, dass viele von ihnen in der zweiten Jahreshälfte die Markterwartungen übertreffen können./tih/he