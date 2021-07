AKTIEN IM FOKUS: Siemens Energy und Gamesa unter Druck wegen Gewinnwarnung

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Gamesa":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine auch auf Siemens Energy durchschlagene Gewinnwarnung der Windkrafttochter Siemens Gamesa erschreckt am Donnerstag die Anleger beider Unternehmen.



Siemens-Energy-Aktien sackten im Tradegate-Handel verglichen mit dem Xetra-Schluss um 4,6 Prozent ab, jene von Siemens Gamesa gar um 7,5 Prozent. Die Aktien des Gamesa-Wettbewerbers Nordex folgten dem um fast drei Prozent nach unten.

Siemens Gamesa geht nach einem verlustträchtigen dritten Geschäftsquartal wegen höherer Projekt-Anlaufkosten und anziehenden Rohmaterialpreisen im gesamten Geschäftsjahr von einer deutlich niedrigeren Profitabilität aus. Die operative Marge soll nun zwischen minus einem und null Prozent landen. Dies schlägt auch auf den Mutterkonzern Siemens Energy durch, der auch die Ergebnisprognose kassieren musste. Das Ziel einer operativen Marge im Bereich von 3 bis 5 Prozent werde man für das Geschäftsjahr verfehlen, teilte Siemens Energy mit.