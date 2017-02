AKTIEN IM FOKUS: Schwache Resultate der HSBC ziehen Bankenaktien nach unten

Weitere Suchergebnisse zu "Lloyds":

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX Broker) - Eine schwache Geschäftsentwicklung der britischen Bank HSBC mit einem Milliardenverlust im vergangenen Quartal hat am Dienstag die gesamte Branche belastet.



Der Stoxx Europe 600 Bank fiel am Vormittag als Schlusslicht im Branchentableau um 1,61 Prozent. Der Brexit, der Konzernumbau und andere Sonderfaktoren hatte die HSBC zum Jahresende unerwartet tief in die roten Zahlen gedrückt.

Die HSBC-Papiere knickten in London um 5,94 Prozent auf 670 Pence ein. Allerdings hatten sie in den vergangenen Monaten stark zugelegt: Seit Ende Juni ging es um rund 50 Prozent nach oben. Analyst Jason Napier von der schweizerischen Großbank UBS rechnet nun angesichts des "schwachen Gewinntrends" mit sinkenden Markterwartungen.

Die Resultate der HSBC zogen auch andere Bankenaktien mit nach unten. Die Papiere von Lloyds fielen um 0,74 Prozent, die von Barclays sowie der Royal Bank of Scotland gaben um rund 1 Prozent nach. Hierzulande waren die Aktien der Deutschen Bank (-0,84 Prozent) sowie der Commerzbank (-0,36 Prozent) unter den Verlierern im Dax ./mis/la/das

