AKTIEN IM FOKUS: Schaeffler-Krise verscheucht Anleger

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Probleme des Autozulieferers Schaeffler haben am Mittwochmorgen die Anleger verschreckt.



Das von der abkühlenden Autokonjunktur betroffene Unternehmen rechnet nach einem Ergebnisrückgang 2018 in diesem Jahr mit noch weniger Schwung und kassierte zudem seine Ziele für das Jahr 2020. Nun will Schaeffler mit einem Effizienzverbesserungsprogramm gegensteuern. Dem Sparkurs sollen auch rund 900 Stellen zum Opfer fallen, die Mehrheit davon in Deutschland.

Im vorbörslichen Handel ging es auf die Nachrichten kräftig abwärts. Auf der Handelsplattform Tradegate verloren die Papiere zuletzt 3,89 Prozent.

Kursbelastend an diesem Mittwoch hinzu dürfte der anstehende MDax -Rauswurf kommen. Schaeffler muss zum 18. März aus dem Index der mittelgroßen Werte weichen und wird künftig im SDax notiert sein. Einige Börsianer zeigten sich von der Entscheidung am Morgen etwas überrascht, sie hatten mit einem anderen Absteiger gerechnet./tav/mis