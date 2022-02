AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte schnellen hoch - 100 Milliarden für Bundeswehr

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - An einem erneut tiefroten Börsentag werden am Montag Kurssprünge bei den deutschen Rüstungswerten erwartet. Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine will Deutschland die Bundeswehr massiv aufrüsten. Über ein Sondervermögen soll sie 100 Milliarden Euro erhalten. Auf der Plattform Tradegate schnellten die Papiere von Rheinmetall um mehr als die Hälfte Prozent hoch, der Kurs der Aktien von Hensoldt verdoppelte sich sogar auf ein Niveau über 30 Euro. Airbus legten 6,9 Prozent zu und auch Thyssenkrupp war stark gefragt mit einem Anstieg um 16 Prozent.

Das Geld werde mit dem Bundeshaushalt 2022 bereitgestellt, kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntag im Bundestag an. Zugleich sagte er zu, Deutschland werde "von nun an - Jahr für Jahr - mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren". Dies war seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr der Fall. Analyst David Perry von JPMorgan sprach in einer Studie von einer "neuen Ära" der Rüstungsausgaben. Die Hensoldt-Aktie wurde daraufhin von ihm auf "Overweight" hochgestuft./tih/mis

