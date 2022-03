AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte Rheinmetall und Hensoldt weiter auf Rekordjagd

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Rüstungswerte haben am Mittwoch ihre Rekordjagd im Zuge der Aufrüstung und des Krieges in der Ukraine vorbörslich fortgesetzt. Aktien von Rheinmetall und des Rüstungselektronik-Herstellers Hensoldt waren weiter gefragt. Die Konzerne profitieren insbesondere von den guten Aussichten, nachdem die Bundesregierung in Reaktion auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine die deutliche Aufrüstung der Bundeswehr beschlossen hat.

Zur Wochenmitte verteuerten sich Rheinmetall-Anteile zuletzt auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als sechs Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss. Für Hensoldt-Aktien ging es dort vor dem offiziellen Handelsstart um weitere zwölf Prozent hoch.

Im regulären Handel waren seit vergangener Woche die Rheinmetall-Aktien bis Dienstagabend zu Börsenschluss bereits um mehr als 60 Prozent gestiegen, der Wert der Hensoldt-Papiere verdoppelte sich in derselben Zeit./tav/jha/