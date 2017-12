AKTIEN IM FOKUS: RWE und Innogy stoppen Talfahrt und legen deutlich zu

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - An der Dax-Spitze haben die Anteile des Versorgers RWE am Freitagmorgen kräftig zugelegt und damit ihre jüngste Talfahrt erst einmal gestoppt.



Zuletzt gewannen sie 1,32 Prozent. Die Anteile der RWE-Ökostromtochter Innogy gewannen als bester Wert im MDax 0,90 Prozent. Innogy übernimmt Windprojekte in den USA.

Eine Mitte Dezember veröffentlichte Gewinnwarnung von Innogy zusammen mit einem schwachen Ausblick auf 2018 hatte sowohl die Papiere von Innogy als auch die der Mutter RWE einbrechen lassen./ajx/jha/

