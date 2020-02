AKTIEN IM FOKUS: RTL und ProSieben profitieren von Bertelsmann-Aussagen

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Anteilsaufstockung des Medienkonzerns Bertelsmann an RTL hat den Papieren des MDax -Konzerns am Montag vorbörslichen Schwung verliehen.



Sie verzeichneten auf der Handelsplattform Tradegate ein Plus von 3,5 Prozent zum Xetra-Schluss am Freitag.

Bertelsmann-Chef Thomas Rabe sagte in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", man habe vor einigen Monaten entschieden, die Anteile aufzustocken, jedoch gebe es keine Pläne, RTL komplett zu übernehmen und von der Börse zu nehmen.

Rabe forderte zudem eine Deregulierung des hiesigen TV-Geschäfts. "Es ist außerordentlich wichtig, dass sinnvolle Kooperationen, auch größere Zusammenschlüsse zugelassen werden, um nationale Champions, etwa im Fernsehbereich zu schaffen; wie gegebenenfalls mit RTL und ProSiebenSat.1 ."

"Eine hübsche Idee", kommentierte dies ein Händler am Morgen. Sie könnte das Kaufinteresse an Medienaktien wieder etwas beleben. ProSieben rückten vorbörslich um mehr als eineinhalb Prozent vor./ajx/mis