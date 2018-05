AKTIEN IM FOKUS: Qualcomm und NXP im Aufwind - Kreise-Bericht zu China-Prüfungen

Weitere Suchergebnisse zu "NXP Semiconductors":

NEW YORK (dpa-AFX) - Neue Hoffnung auf ein Durchwinken der geplanten Fusion in China hat am Montag die Aktien von Qualcomm und NXP beflügelt.



Die in New York gelisteten Titel des niederländischen Chipkonzerns NXP zogen an der Nasdaq-Börse um mehr als 13 Prozent an, während es für jene von Qualcomm um fast 3 Prozent hoch ging.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf Kreise berichtet hatte, sind die Kartellwächter in China dazu bereit, die zuvor im Zuge der Handelsstreitigkeiten auf Eis gelegte Prüfung der geplanten Übernahme von NXP durch den US-Konkurrenten Qualcomm wieder aufzunehmen. Laut Analyst Stacy Rasgon von Bernstein Research erhöht dies zunächst die Wahrscheinlichkeit, dass die Übernahme zustande kommt.

Rasgon sieht die Bereitschaft Chinas auch im Zusammenhang mit einer neuerlichen Twitter-Nachricht des US-Präsidenten Donald Trump, in dem dieser seine Bereitschaft zur Rettung des chinesischen Smartphone-Herstellers ZTE signalisierte. Es warnte deshalb aber vor weiteren Unsicherheiten bei den amerikanisch-chinesischen Beziehungen. "Wer weiß schon, was Trump morgen twittern wird", schrieb der Experte in seiner Studie./tih/he