AKTIEN IM FOKUS: Puma kommen von Rekordhoch zurück - Luft dünner geworden

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Puma-Aktien sind am Dienstag von ihrem Rekordhoch zum Wochenauftakt bei 71,25 Euro zurückgekommen.



Die Papiere des Adidas-Rivalen verloren bis zum frühen Nachmittag 3,3 Prozent auf 68,45 Euro. Mit in der Spitze plus 67 Prozent gehören sie zu den besten MDax -Werten des laufenden Jahres und stellen Adidas mit aktuell knapp 49 Prozent plus klar in den Schatten.

Mit Blick auf die Kursziele der Analysten ist die Luft für Puma aber inzwischen recht dünn geworden. So signalisiert nur noch Andreas Inderst von der Investmentbank Maquarie mit 80 Euro deutliches Potenzial. Die Kursziele anderer positiv eingestellter Experten liegen indes zwischen 65 und 74 Euro.

Bei Adidas zeichnet sich dagegen nach dem deutlichen Rückschlag vom Rekordhoch bei 296,75 Euro von Anfang August etwas Nachholbedarf ab. Das höchste Kursziel liegt bei 320 Euro, aber eine ganze Reige von Experten trauen ihnen zumindest 300 Euro zu. Aktuell liegen sie mit 270,85 Euro leicht im Plus. Die Enttäuschung über die verpasste Aufnahme in den Europa-Index Stoxx 50 wurde schnell weggesteckt./ag/mis