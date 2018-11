AKTIEN IM FOKUS: Positive Signale aus USA helfen Autowerten

Weitere Suchergebnisse zu "STOXX EU 600 Auto & Parts":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Europäische Autowerte haben sich am Mittwoch im schwachen Marktumfeld erholt.



Besonders deutlich gelang dies BMW an der Dax-Spitze mit knapp 2 Prozent Plus. Auch Daimler und VW tendierten fester. Die Zulieferer wurden von Valeo angeführt, die um 3 Prozent zulegten.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners hält Signale aus den USA für eine gute Nachricht. Presseberichten zufolge wollen die dortigen Verantwortlichen nämlich wohl weiterhin keine neuen Importsteuern auf Fahrzeuge einführen. "Möglicherweise deutet dieser Schachzug bereits eine Wende in Trumps Handelspolitik an", so Altmann.

BMW veröffentlichte derweil Absatzzahlen für den Oktober. In Deutschland konnte der Konzern mit einem Absatzplus von fast einem Viertel im Vormonat kräftig zulegen. Der Rückstand gegenüber dem zuletzt in der Flaute befindlichen Rivalen Mercedes-Benz nahm auf Sicht des Gesamtjahrs allerdings wieder etwas zu./ag/mis