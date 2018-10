AKTIEN IM FOKUS: Pharmawerte schwächeln - Defensive im Marktumfeld wenig gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "STOXX EU600 Health Care":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien aus der Pharmabranche haben am Donnerstag in einem erholten Marktumfeld bei den Anlegern nicht hoch im Kurs gestanden.



Händlern zufolge werden defensive Aktien an solch einem Tag verkauft und vorübergehend in die zuvor stark gefallenen konjunkturempfindlicheren Werte wie etwa den Autosektor umgeschichtet. Auch schwache Zahlen des finnischen Pharmakonzerns Orion - mit einem Kursrutsch um 10 Prozent bei dem Papier - trugen zur Mollstimmung im Sektor bei.

Für Pharmawerte ging es zuletzt als Schlusslicht in der Branchenwertung um fast 2,5 Prozent bergab. Im Dax zeigte sich die Branchenschwäche bei den Pharmaaktien Bayer und Merck KGaA mit Abgaben von 2,3 und 3,3 Prozent. Ein ähnliches Schicksal mussten am Donnerstag auch schwächere Telekom- und Nahrungsmittelsektoren erleiden.

Laut Händlern folgen die Pharmawerte mit ihrer Schwäche auch den Vorgaben aus den USA, wo am Vorabend die Aktien aus dem Biotech-Sektor im sehr trüben Marktumfeld besonders stark unter Druck geraten waren. Der vielbeachtete Branchenindex NYSE Arca Biotechnology (BTK) war in New York um mehr als 7 Prozent abgerutscht./tih/jha

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------