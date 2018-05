AKTIEN IM FOKUS: Pharmatitel legen nach guten US-Vorgaben zu

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zu den Kursgewinnern am deutschen Aktienmarkt haben am Montag die Pharmatitel gezählt.



So stiegen Merck KGaA um 1,44 Prozent, FMC um 0,35 Prozent und Bayer um 0,31 Prozent. Sie könnten laut Händlern von guten Vorgaben aus dem späten US-Handel am Freitag profitieren, wo sich Anleger mit Plänen von Donald Trump zur Senkung der Medikamentenpreise beschäftigt hatten.