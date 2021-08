AKTIEN IM FOKUS: Pfizer-Rally mit Biontech - Impfstoffzulassung und Übernahme

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Pfizer sorgen am Montag in vielerlei Hinsicht für Gesprächsstoff.



Eine Übernahmeofferte für das Unternehmen Trillium Therapeutics sowie die vollständige US-Zulassung für den gemeinsam mit Biontech vermarkteten Corona-Impfstoff galten als wichtigste Nachrichten, während die Aktien des Pharmariesen um fast vier Prozent in Richtung ihres Rekordniveaus stiegen. Die in New York hauptnotierten Papiere des Mainzer Konzerns Biontech schnellten zeitgleich um zehn Prozent hoch.

So war am Montag bekannt geworden, dass Pfizer in einer milliardenschweren Übernahme nach dem Onkologiespezialisten Trillium Therapeutics greift. Die Aktien des Unternehmens konnten ihren Wert mit etwa 17,50 Dollar gegenüber dem Schlusskurs am Freitag fast verdreifachen. Der Pharmariese war bereits im vergangenen Jahr eingestiegen und übernimmt ihn nun für 2,26 Milliarden Dollar komplett. Der Kurs blieb etwas unter der 18,50 Dollar-Offerte des Pharmariesen zurück.

Außerdem wurde dem Corona-Impfstoff Comirnaty von Pfizer und Biontech als erster in den USA die vollständige Zulassung erteilt. Sie gelte für Menschen ab 16 Jahren, teilte die zuständige Gesundheitsbehörde FDA mit und nannte die Entscheidung einen "Meilenstein" im Kampf gegen die Pandemie. Bisher gab es nur eine sogenannte "Notfallzulassung", die für Personen ab 12 Jahren weiterhin bestehen bleibt.

Laut dem Börsianer Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets dürfte in den kommenden Tagen auch eine vollständige Zulassung für das Vakzin von Moderna folgen. Die Aktien des Biontech-Wettbewerbers rückten an der New Yorker Nasdaq-Börse auch deutlich um 5,4 Prozent vor.

Mit Blick auf den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer gab es am Montag außerdem ermutigende Signale aus Israel, dem Pionier-Land für die von Biontech und Pfizer dominierte Impfstoffkampagne in der westlichen Welt. Von sich reden machen Berichte über eine neue Studie, wonach Drittimpfungen dort einen deutlich besseren Schutz gegen aktuelle Mutationen mit sich bringen sollen. Die Fantasie für eine dritte "Booster"-Impfung gilt schon länger als wichtiger Treiber der Biontech-Aktien./tih/la/he