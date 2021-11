AKTIEN IM FOKUS: Pfandbriefbank nach Citi-Studie vom Zwischenhoch nun weiter weg

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine doppelte Abstufung der Citigroup für die Papiere der Deutschen Pfandbriefbank hat deren Kurs am Mittwoch belastet. So verloren die Titel des Finanzierers von Immobilien und öffentlichen Investitionen am Vormittag 2,3 Prozent. Seit ihrem am vergangenen Freitag erreichten Hoch seit dem Corona-Crash im März 2020 haben sie mittlerweile mehr als sieben Prozent eingebüßt.

Citigroup-Analyst Nicholas Herman machte aus seiner Kaufempfehlung für die Pfandbriefbank eine Verkaufsempfehlung. Während es bei der Pfandbriefbank Enttäuschungsrisiken gebe, sieht er beim Konkurrenten Aareal Bank deutliches Überraschungspotenzial im Vergleich zu den Markterwartungen. Aareal Bank, die ebenfalls im SDax notieren, legten am Mittwoch um ein Prozent zu./ajx/jha/