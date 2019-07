AKTIEN IM FOKUS: Neues Top-Kursziel von Citi bringt Adidas nicht weiter voran

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Adidas-Aktien haben am Donnerstag zwar in den ersten Handelsminuten mit 280,80 Euro einen weiteren Höchststand erreicht.



Nach einem Jahresplus von 54 Prozent war dann jedoch zunächst Schluss und die Papiere der Herzogenauracher setzten auf 277 Euro zurück.

Dabei traut der Analyst Adam Cochrane von der Citigroup den Aktien mit seinem neuen Kursziel von 325 Euro nun noch mehr zu als alle anderen Experten. In seiner aktuellen Studie mit dem Titel "In Kasper we trust" bringt er insbesondere sein großes Vertrauen in Adidas-Chef Kasper Rorsted zum Ausdruck. Adidas habe das beste Geschäftsmodell der Unternehmen unter seiner Beobachtung und dominiere die aktuell wichtigsten Themen.

Auch Puma-Anteile kosteten am Morgen mit 60,45 Euro soviel wie noch nie, bevor sie zuletzt auf 58,75 Euro zurückkamen.