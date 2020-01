AKTIEN IM FOKUS: Neue Risikofreude treibt Banken als Nachzügler hoch

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit den Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank haben sich am Donnerstag zwei Papiere an die Spitze gesetzt, die im Börsenjahr 2019 noch hinterher gehinkt waren.



Deutsche Bank waren mit plus 4 Prozent größter Gewinner im Dax und Commerzbank führten mit plus 5,4 Prozent den MDax der mittelgroßen Börsentitel an.

Händler verwiesen auf die gestiegene Risikoneigung am Markt nach überwiegend soliden Einkaufsmanagerindizes aus China und der Eurozone sowie einer neuerlichen geldpolitischen Lockerung der Zentralbank Chinas. Dort zählten Papiere der Finanzhäuser ebenfalls zu den Gewinnern. Der europäische Bankensektor steht kurz vor einem Anstieg auf den höchsten Stand seit Mai vergangenen Jahres./bek/fba