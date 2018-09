AKTIEN IM FOKUS: Neue Fusionsspekulation schiebt Commerzbank und Deutsche Bank

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Spekulationen um eine Fusion von Commerzbank und Deutsche Bank schießen weiter ins Kraut.



Am Dienstag beflügelte ein Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" die Kurse der Dax -Konzerne, laut dem sowohl die Bundesregierung als auch die Vorstände der beiden Unternehmen einem Zusammenschluss offen gegenüber stehen. Die Commerzbank-Aktie erreichte am Nachmittag mit zeitweise knapp 8,74 Euro den höchsten Stand seit Anfang August. Zuletzt lag das Papier noch mit 1,94 Prozent im Plus bei 8,56 Euro. Anteile an der Deutschen Bank, die zuvor noch im Minus notiert hatten, drehten ins Plus. Zuletzt lagen sie aber mit 9,57 Euro wieder 0,03 Prozent unter dem Vortagesschluss.

Der "Spiegel" berichtete unter Berufung auf eigene Informationen, nicht nur Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) könne sich mittlerweile einen Zusammenschluss der beiden Großbanken vorstellen, sondern auch die Führungszirkel der beiden Finanzinstitute um Deutsche-Bank-Boss Christian Sewing und Commerzbank-Chef Martin Zielke seien dafür offen. "Zielke würde lieber heute als morgen", zitiert das Magazin eine mit den Gesprächen vertraute Person. Sewing dagegen soll intern gesagt haben, in den nächsten 18 Monaten sei eine Fusion kein Thema. Der frühere Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann wiederum hatte erst zu Wochenbeginn in einem Interview die Spekulationen befeuert und erklärt, dass europäische Großbanken mittels Fusionen auf Trumps "America First"-Politik reagieren müssten.