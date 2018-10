AKTIEN IM FOKUS: Nemetschek bleiben nach Metzler-Empfehlung gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Nemetschek haben am Donnerstag ein weiteres Prozent auf 134,90 Euro gewonnen.



Mit plus 7 Prozent in drei Handelstagen nähern sich die Papiere des Bausoftwarekonzerns wieder ihrem Zwischenhoch von 138,20 Euro.

Das Bankhaus Metzler traut den Aktien in einer aktuellen Neueinstufung sogar ein Kursziel von 160 Euro zu und damit ein neues Rekordhoch und sprach entsprechend eine Kaufempfehlung aus. Die Münchner hätten sich im strukturell wachsenden AEC-Markt (Architecture, Engineering, Construction) und im Building Information Modeling (BIM) eine Führungsrolle erarbeitet. Mit BIM werden alle Ziele und Daten in Hinblick auf Design, Qualität, Terminierung und geschäftliche Aspekte digital erfasst und zusammengeführt.

Die Digitalisierung der Baubranche sei noch am Anfang und verspreche für einige Jahre starke Wachstumsimpulse. Bis 2020 rechnen die Experten im Schnitt mit einer Umsatzsteigerung von 16,4 per annum.

Vor allem das hohe Kursziel sorgt für Aufmerksamkeit, liegt es doch deutlich über dem bislang höchsten Ziel von 129 Euro. Die Mehrheit der Experten sieht die Aktie aktuell als Halteposition./ag/mis

