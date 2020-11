AKTIEN IM FOKUS: Moderna-News schüttelt Covid-Gewinner und -Verlierer durch

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit der Nachricht über einen möglicherweise weiteren effektiven Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 sind am Montag die Kurse der bisherigen Profiteure und Verlierer der Corona-Krise getrennte Wege gegangen.





Der europäische Reisesektor zog am Mittag um 2,8 Prozent an und verpasste einen Höchststand seit Anfang März nur knapp. Lufthansa setzten sich mit einem Plus von sieben Prozent an die Spitze des MDax . Papiere des Flughafenbetreibers Fraport gewannen sechs Prozent und die des Flugzeugbauers Airbus fünf Prozent. Tui -Aktien verteuerten sich in London sogar um zehn Prozent.

Federn lassen mussten dagegen die Papiere der Online-Apotheke Shop Apotheke , des Kochboxversenders Hellofresh und des Software-Anbieters Teamviewer . Hier reichten die Verluste von vier bis fünf Prozent. Im Dax zeigten sich die Aktien des Essenauslieferers Delivery Hero mit minus 1,3 Prozent nicht ganz so schwach. Die genannten Unternehmen profitierten seit Monaten von Restriktionen und Lockdowns im Zuge der Pandemie.

Mit dem US-Pharmakonzern Moderna hat ein weiterer für Europa relevanter Hersteller maßgebliche Daten für seinen Corona-Impfstoff vorgelegt. Der RNA-Impfstoff habe eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent, teilte das Unternehmen mit. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat das Prüfverfahren für den Impfstoff bereits begonnen./bek/ajx/stk