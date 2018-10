AKTIEN IM FOKUS: Lufthansa unter wenigen Dax-Gewinnern - Rückenwind von IAG

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Lufthansa haben sich am Freitag gegen das trübe Umfeld im Dax gestemmt.



Den Anstoss für eine allgemein gute Branchenstimmung gab der britisch-spanische Konkurrent IAG mit soliden Resultaten. Die Papiere der Kranichlinie behaupteten sich mit 0,2 Prozent im Plus, während der Dax um fast 2 Prozent absackte. Nach einer Talfahrt seit Mitte September steuern die Lufthansa-Aktien nun auf den fünften positiven Handelstag in Folge zu.

Die Holding von British Airways und Iberia hat im dritten Quartal den Gewinn deutlich gesteigert und dabei operativ die Erwartungen übertroffen. Gestiegene Kerosinkosten konnte IAG durch höhere durchschnittliche Ticketerlöse kompensieren - ein ermutigendes Signal für die Branche. Der Ölpreis hatte neulich das höchste Niveau seit vier Jahren erreicht und wurde so für die Branche wieder vermehrt zu einer Herausforderung.

IAG kletterten in London um mehr als 2 Prozent und stützten damit auch andere Fluglinien in Europa. Air France-KLM und Easyjet behaupteten sich in Paris und London ebenso wie die Lufthansa moderat im Plus. Nur Ryanair fielen in Dublin mit einem Abschlag von 0,66 Prozent negativ aus der Reihe./tih/mis

