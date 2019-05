AKTIEN IM FOKUS: Kursverluste bei Bankenaktien weiten sich aus

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Unsicherheit mit Blick auf die Staatsschulden Italiens und die damit verbundene Zinsschwäche hat auch am Mittwoch Europas Bankenaktien belastet.



Der Stoxx 600 Bankensektor verlor 1,4 Prozent und fiel auf den niedrigsten Stand seit Jahresanfang.

Am deutschen Markt rutschten Papiere der Deutschen Bank um 2,4 Prozent auf ein weiteres Rekordtief. Commerzbank-Aktien verloren 1,5 Prozent. Hier sprach ein Händler zudem von fortgesetzten Gewinnmitnahmen, nachdem der Kurs seit Jahresanfang in der Spitze um mehr als 40 Prozent geklettert war.

Anleger flüchten in Anleihen als sichere Anlagen, die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel am Mittwoch auf den niedrigsten Kurs seit Sommer 2016. "Das ist ein alarmierendes Zeichen. Die Frage ist jetzt, wie tief die Zinsen noch fallen können", sagte Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Sollten die Anleger das Vertrauen in Italien verlieren, werde es an den Börsen "ungemütlich". Das Land sei zu groß für einen Rettungsschirm, es könne "im Alleingang eine Eurokrise 2.0 auslösen"./bek/fba