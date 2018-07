AKTIEN IM FOKUS: Kursfeuerwerk bei Autowerten nach Entspannung im Handelsstreit

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien deutscher Autohersteller haben am Donnerstag im vorbörslichen Handel mit Kurssprüngen auf die abgewendete Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und der EU reagiert und sich damit von den herben Vortagesverlusten erholt.



Bei einem Krisentreffen in Washington verständigten sich US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Vorabend überraschend auf einen Plan zur Beilegung des Konflikts. Mögliche US-Zölle auf Autos sind nach Auffassung der EU vorerst vom Tisch.

So schnellten die Papiere von BMW und Volkswagen auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um 3,6 beziehungsweise 4,0 Prozent nach oben. Die Aktien von Daimler gewannen 2,4 Prozent. Der Auto- und Lkw-Bauer veröffentlichte am Donnerstagmorgen seine Geschäftszahlen zum zweiten Quartal. Das operative Ergebnis rutschte dabei kräftig ab, während der Umsatz trotz eines höheren Fahrzeug-Absatzes leicht sank.

JPMorgan-Analyst Jose Asumendi sprach in einer ersten Reaktion von einem "komplizierten" Quartal für die Stuttgarter. Er zeigte sich aber weiterhin von der Aktie überzeugt./edh/jha/

