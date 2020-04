AKTIEN IM FOKUS: Krisengeplagte Airlines erneut im Ausverkauf - United-Aussage

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die von den Folgen der Corona-Pandemie gezeichneten US-Airlines haben am Donnerstag abermals sehr hohe Kursverluste verkraften müssen. United Airlines ließ verlauten, die Nachfrage sei im Grunde genommen gleich Null und Signale einer Besserung in naher Zukunft gebe es nicht.





Auch wenn dies keine allzu große Überraschung darstellt angesichts des nahezu komplett zum Erliegen gekommenen weltweiten Reiseverkehrs wegen der Virus-Krise, sorgte die Nachricht abermals für einen Ausverkauf bei den Aktien der Fluggesellschaften.

So sackten United Airlines um mehr als 11 Prozent ab, American Airlines verloren 10 Prozent. Delta Air Lines und Southwest Airlines verbilligten sich um mehr als 6 Prozent beziehungsweise fast 8 Prozent./ajx/fba

